Випуск новин за 18:00: Скандальна платформа примирення. Рекомендація Нацбанку щодо готівки

У випуску новин за 12 березня станом на 18:00 – Сивохо презентував Національну платформу примирення. Однак після заходу група представників "Нацкорпусу" увірвалися та влаштували штовханину, через яку Сивохо взагалі впав. Нацбанк рекомендує обмежити використання готівки через коронавірус.

Також у випуску: В Україні закрили кордон з країнами Європейського Союзу через коронавірус. Уряд запровадив карантин по усіх Україні на 3 тижні.