Випуск новин за 18:00: Скандальна платформа примирення. Рекомендація Нацбанку щодо готівки
У випуску новин за 12 березня станом на 18:00 – Сивохо презентував Національну платформу примирення. Однак після заходу група представників "Нацкорпусу" увірвалися та влаштували штовханину, через яку Сивохо взагалі впав. Нацбанк рекомендує обмежити використання готівки через коронавірус.
Також у випуску:
В Україні закрили кордон з країнами Європейського Союзу через коронавірус.
Уряд запровадив карантин по усіх Україні на 3 тижні.
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