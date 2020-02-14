Выпуск новостей за 18:00: Скандальный план "завершения войны в Украине". Расследование "Схем"

В выпуске новостей за 14 февраля по состоянию на 18:00 – План "примирения" Украины и России авторства трех западных аналитических центров и Российского совета международных дел без объяснений удалили с сайта Мюнхенской конференции. Владимир Зеленский вероятно встречался с главой Совета Безопасности России Николаем Патрушевым в Омане. Об этом говорится в расследовании программы "Схемы".

Также в выпуске: В Украине отмечают 14 февраля. В этот день чтят память святого Валентина. Его мощи хранятся в украинском городе Самбор.