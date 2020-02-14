Випуск новин за 18:00: Скандальний план "завершення війни в Україні". Розслідування "Схем"
У випуску новин за 14 лютого станом на 18:00 – План "примирення" України та Росії за авторства трьох західних аналітичних центрів та Російської ради міжнародних справ без пояснень видалили з сайту Мюнхенської безпекової конференції. Володимир Зеленський ймовірно зустрічався з главою Ради Безпеки Росії Николаєм Патрушевим в Омані. Про це йдеться у розслідуванні програми "Схеми".
Також у випуску:
В Україні відзначають 14 лютого. У цей день вшановують пам'ять святого Валентина. Його мощі зберігаються в українському місті Самбур.
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