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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ

      Выпуск новостей за 19:00: Смена места голосования. Черные технологии

      Выпуск новостей 14 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 15 апреля по состоянию на 19:00 – избиратели имеют последний шанс изменить место голосования. Во всех реестрах избирателей длиннющие очереди из желающих. Нынешняя кампания отметилась грязью и провокативностью. Впервые кандидаты соревнуются за благосклонность избирателей в соцсетях, сдают анализы на телекамеры и, кажется, готовы на все, чтобы получить кресло на Банковой.

      Также в выпуске:

      14 апреля действующий Президент Украины Петр Порошенко провел "дебаты" на НСК "Олимпийский" без Владимира Зеленского.

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      Теги: Выборы Президента 2019 ЦИК Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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