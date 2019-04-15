Выпуск новостей за 19:00: Смена места голосования. Черные технологии
В выпуске новостей за 15 апреля по состоянию на 19:00 – избиратели имеют последний шанс изменить место голосования. Во всех реестрах избирателей длиннющие очереди из желающих. Нынешняя кампания отметилась грязью и провокативностью. Впервые кандидаты соревнуются за благосклонность избирателей в соцсетях, сдают анализы на телекамеры и, кажется, готовы на все, чтобы получить кресло на Банковой.
Также в выпуске:
14 апреля действующий Президент Украины Петр Порошенко провел "дебаты" на НСК "Олимпийский" без Владимира Зеленского.
Источник: 24 канал
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