Випуск новин за 19:00: Змінна місця голосування. Чорні технології
У випуску новин за 15 квітня станом на 19:00 – виборці мають останній шанс змінити місце голосування. У всіх реєстрах виборців довжелезні черги із охочих. Цьогорічна кампанія відзначилася брудом і провокативністю. Вперше кандидати змагаються за прихильність виборців в соцмережах, здають аналізи під супровід телекамер та, здається, готові на все, аби отримати крісло на Банковій.
Також у випуску:
14 квітня чинний Президент України Петро Порошенко провів "дебати" на НСК "Олімпійському" без Володимира Зеленського.
Джерело: 24 канал
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