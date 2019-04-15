Випуск новин за 19:00: Змінна місця голосування. Чорні технології

У випуску новин за 15 квітня станом на 19:00 – виборці мають останній шанс змінити місце голосування. У всіх реєстрах виборців довжелезні черги із охочих. Цьогорічна кампанія відзначилася брудом і провокативністю. Вперше кандидати змагаються за прихильність виборців в соцмережах, здають аналізи під супровід телекамер та, здається, готові на все, аби отримати крісло на Банковій.

Також у випуску: 14 квітня чинний Президент України Петро Порошенко провів "дебати" на НСК "Олімпійському" без Володимира Зеленського.

Джерело: 24 канал