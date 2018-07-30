Выпуск новостей за 18:00: Смерть от грибов. Сотрудничество Манафорта и Кличко

В выпуске новостей за 30 июля по состоянию на 18:00 – на Черниговщине от отравления грибами умерла женщина, она ела жареные сыроежки. С симптомами отравления ее сразу госпитализировали. Вероятно, в блюдо попала ядовитая бледная поганка. Медикам спасти больную не удалось. Пол Манафорт, который работал советником Януковича во время президентской кампании, предлагал сотрудничество мэру Киева.

Также в выпуске: Завершается трехдневное свидание Кольченко с матерью. СМИ: российские хакеры атаковали лабораторию, которая исследовала "Новичок". Вблизи Мариуполя прошли учения авианаводчиков.