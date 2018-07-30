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ВАЛЮТА ДТП З HUMMER У КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 18:00: Смерть від грибів. Співпраця Манафорта і Кличка

Випуск новин 8 Читать новость на русском

У випуску новин за 30 липня станом на 18:00 – на Чернігівщині від отруєння грибами померла жінка, їла вона смажених сироїжок. З симптомами отруєння її одразу госпіталізували. Імовірно, у страву потрапила отруйна бліда поганка. Медикам врятувати хвору не вдалося. Пол Манафорт, котрий працював радником Януковича під час президентської кампанії, пропонував співпрацю меру Києва.

Також у випуску:

Завершується триденне побачення Кольченка з матір'ю.

ЗМІ: російські хакери атакували лабораторію, яка досліджувала "Новачок".

Поблизу Маріуполя відбулися навчання авіанавідників.

Теги: Випуск новин отруєння Новини Чернігова Володимир Кличко Пол Манафорт
Джерело: 24 канал
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