Випуск новин за 18:00: Смерть від грибів. Співпраця Манафорта і Кличка
У випуску новин за 30 липня станом на 18:00 – на Чернігівщині від отруєння грибами померла жінка, їла вона смажених сироїжок. З симптомами отруєння її одразу госпіталізували. Імовірно, у страву потрапила отруйна бліда поганка. Медикам врятувати хвору не вдалося. Пол Манафорт, котрий працював радником Януковича під час президентської кампанії, пропонував співпрацю меру Києва.
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Джерело: 24 канал
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