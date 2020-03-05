Выпуск новостей за 18:00: Сомнительные люди в правительстве Шмыгаля. Отставка Рябошапки.
В выпуске новостей за 5 марта по состоянию на 18:00 – вчера Верховная Рада отправила в отставку премьера Алексея Гончарука и нескольких министров. Так в новом правительстве появились люди с времен Януковича и даже те, которым вменяют ведения бизнеса в РФ. В Раде зарегистрировали проект постановления об отставке Руслана Рябошапки с поста генерального прокурора.
Также в выпуске:
Из-за ситуации с коронавирусом, по всей Черновицкой области в школах, колледжах и высших учебных заведениях ввели карантин.
В новых Санжарах истек срок обсервации эвакуированных из Уханя.
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