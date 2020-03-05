19:27
5 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КОРОНАВИРУС В УКРАИНЕ РУСЛАН РЯБОШАПКА НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ШМЫГАЛЯ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Понты Абрамовича. Российский пост в соцсетях
      Вєсті Кремля
      22:47, 4 марта
      Вести.UA: Кива присоединился к тюльпаноциду. Гончарук-рекордсмен
      Вєсті.UA
      21:46, 4 марта
      Легендарные операции ЦРУ: к каким известным событиям причастна спецслужба США
      ЦРУ
      15:15, 4 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      КОРОНАВИРУС В УКРАИНЕ РУСЛАН РЯБОШАПКА НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ШМЫГАЛЯ

      Выпуск новостей за 18:00: Сомнительные люди в правительстве Шмыгаля. Отставка Рябошапки.

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 5 марта по состоянию на 18:00 – вчера Верховная Рада отправила в отставку премьера Алексея Гончарука и нескольких министров. Так в новом правительстве появились люди с времен Януковича и даже те, которым вменяют ведения бизнеса в РФ. В Раде зарегистрировали проект постановления об отставке Руслана Рябошапки с поста генерального прокурора.

      Также в выпуске:

      Из-за ситуации с коронавирусом, по всей Черновицкой области в школах, колледжах и высших учебных заведениях ввели карантин.

      В новых Санжарах истек срок обсервации эвакуированных из Уханя.

      Коронавирус в России: в Санкт-Петербурге изолировали 700 студентов
      сегодня
      Теги: Руслан Рябошапка Денис Шмыгаль Выпуск новостей
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 19:00 О правах украинцев в Крыму, Луганске и Донецке: чего так и не сделал Киев?
      Павло Казарін
      сегодня , 18:21 Как мир реагирует на назначение нового правительства в Украине
      Анастасія Зазуляк
      сегодня , 18:14 Рябошапку на Ионушаса: как изменение генпрокурора может повлиять на реформы
      Ярослав Голобородько
      3 марта , 14:24 Неудержимый одессит: очередной дальний проход покериста Ивана Шептицкого
      сегодня , 15:30 Сименс: Цифровая трансформация промышленности, инфраструктуры и энергетикики
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук