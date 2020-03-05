Випуск новин за 18:00: Сумнівні люди в уряді Шмигаля. Скандальна відставка Рябошапки

У випуску новин за 5 березня станом на 18:00 – вчора Верховна Рада відправила у відставку прем'єра Олексія Гончарука та кількох міністрів. Так в новому уряді з'явились люди з часів Януковича та навіть ті, яким закидають ведення бізнесу в РФ. У Раді зареєстрували проєкт постанови про відставку Руслана Рябошапки з поста генерального прокурора.

Також у випуску: Через ситуацію з коронавірусом, по всій Чернівецькій області у школах, коледжах та вищих навчальних закладах ввели карантин. У Нових Санжарах закінчився термін обсервації евакуйованих з Уханя.