Выпуск новостей за 18:00: Состояние Дубинского. Инициатива "голоса" относительно Донбасса

В выпуске новостей за 12 ноября по состоянию на 18:00 – по информации журналистов Bihus.info, нардеп Александр Дубинский и его семья в течение последних лет стали владельцами 24 квартир, 17 автомобилей, 2 домов и 70 соток земли. Временно заморозить ситуацию на Востоке Украины и выйти из минских соглашений, пока Украина не усилит свои позиции – такую инициативу озвучили в партии "Голос".

Также в выпуске: Верховная Рада Украины одобрила ликвидацию площадок Яценко. Именно из-за этой схемы произошел скандал с полиграфами в финансовом комитете. Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил президентам Украины и России провести встречу в Нур-Султане. Подозрение для Павла Букина: на чем поймали бывшего руководителя Укроборонпрома. Как украинцы относятся к мировым лидерам: результаты опроса.