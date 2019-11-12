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      Выпуск новостей за 18:00: Состояние Дубинского. Инициатива "голоса" относительно Донбасса

      Выпуск новостей 18 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 12 ноября по состоянию на 18:00 – по информации журналистов Bihus.info, нардеп Александр Дубинский и его семья в течение последних лет стали владельцами 24 квартир, 17 автомобилей, 2 домов и 70 соток земли. Временно заморозить ситуацию на Востоке Украины и выйти из минских соглашений, пока Украина не усилит свои позиции – такую инициативу озвучили в партии "Голос".

      Также в выпуске:

      Верховная Рада Украины одобрила ликвидацию площадок Яценко. Именно из-за этой схемы произошел скандал с полиграфами в финансовом комитете.

      Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил президентам Украины и России провести встречу в Нур-Султане.

      Подозрение для Павла Букина: на чем поймали бывшего руководителя Укроборонпрома.

      Как украинцы относятся к мировым лидерам: результаты опроса.

       

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      Теги: Война на Донбассе Олександр Дубинский Слуга народа Партия Голос Выпуск новостей
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