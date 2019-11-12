Випуск новин за 18:00: Статки Дубінського. Ініціатива "Голосу" щодо Донбасу

У випуску новин за 12 листопада станом на 18:00 – за інформацією журналістів Bihus.info, нардеп Олександр Дубінський та його сім'я протягом останніх років стали власниками 24 квартир, 17 автомобілів, 2 будинків та 70 соток землі. Тимчасово заморозити ситуацію на Сході України і вийти з мінських угод, допоки Україна не посилить свої позиції – таку ініціативу озвучили в партії "Голос".

Також у випуску: Верховна Рада Україна схвалила ліквідацію майданчиків Яценка. Саме через цю схему відбувся скандал із поліграфами у фінансовому комітеті. Колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв запропонував президентам України та Росії провести зустріч у Нур-Султані. Підозра для Павла Букіна: на чому спіймали колишнього керівника Укроборонпрому. Як українці ставляться до світових лідерів: результати опитування.