Випуск новин за 18:00: Статки Дубінського. Ініціатива "Голосу" щодо Донбасу
У випуску новин за 12 листопада станом на 18:00 – за інформацією журналістів Bihus.info, нардеп Олександр Дубінський та його сім'я протягом останніх років стали власниками 24 квартир, 17 автомобілів, 2 будинків та 70 соток землі. Тимчасово заморозити ситуацію на Сході України і вийти з мінських угод, допоки Україна не посилить свої позиції – таку ініціативу озвучили в партії "Голос".
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