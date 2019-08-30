Выпуск новостей за 18:00: Создание нового правительства. Инфо-фальстарт об обмене пленными

В выпуске новостей за 30 августа по состоянию на 18:00 – в Украине появился самый молодой премьер-министр за всю историю страны. А новый Кабинет министров, который он возглавил, называют технократическим. То есть сформирован он из профессионалов, а не из политиков. Никакого обмена пленными, о котором говорили еще с ночи, не произошло. Не распространять фейки об освобождении пленных призвали в ОПУ.

Также в выпуске: О первых сутках в Верховной Раде рассказала депутат партии "Слуга народа".

Источник: 24 канал