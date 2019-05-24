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      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КОНФЛИКТ В ПЦУ
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      Выпуск новостей за 18:00: Старт выборов в Раду. Синод духовенства

      Выпуск новостей 31 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 24 мая по состоянию на 18:00 – избирательная кампания официально стартовала. Голосование за новую Верховную Раду состоится 21 июля по старым правилам, то есть с сохранением мажоритарной системы, проходным барьером для партий в 5% и с закрытыми списками. Митрополит Епифаний созвал руководителей Православной церкви Украины. Собрание состоялось в Доме митрополита.

      Также в выпуске:

      Опираясь на последние рейтинги, журналисты 24 канала посчитали, что больше всего кресел в парламенте займут депутаты партии "Слуга народа" – 99.

      blog_ava
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      13737
      Теги: Верховная Рада Парламентские выборы 2019 Выпуск новостей Филарет Епифаний Религия ЦИК
      Источник: 24 канал
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