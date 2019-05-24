Выпуск новостей за 18:00: Старт выборов в Раду. Синод духовенства

В выпуске новостей за 24 мая по состоянию на 18:00 – избирательная кампания официально стартовала. Голосование за новую Верховную Раду состоится 21 июля по старым правилам, то есть с сохранением мажоритарной системы, проходным барьером для партий в 5% и с закрытыми списками. Митрополит Епифаний созвал руководителей Православной церкви Украины. Собрание состоялось в Доме митрополита.

Также в выпуске: Опираясь на последние рейтинги, журналисты 24 канала посчитали, что больше всего кресел в парламенте займут депутаты партии "Слуга народа" – 99.

Источник: 24 канал