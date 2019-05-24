Випуск новин за 18:00: Старт виборів у Раду. Синод духовенства
У випуску новин за 24 травня станом на 18:00 – виборча кампанія офіційно стартувала. Голосування за нову Верховну раду відбудеться 21 липня за старими правилами, тобто зі збереженням мажоритарної системи та прохідним бар'єром для партій у 5% і з закритими списками. Митрополит Епіфаній скликав очільників Православної церкви України. Зібрання відбулося у Будинку митрополита.
Також у випуску:
Опираючись на останні рейтинги, журналісти 24 каналу порахували, що найбільше крісел у парламенті займуть депутати партії "Слуга народу" – 99.
Джерело: 24 канал
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