Випуск новин за 18:00: Старт виборів у Раду. Синод духовенства

У випуску новин за 24 травня станом на 18:00 – виборча кампанія офіційно стартувала. Голосування за нову Верховну раду відбудеться 21 липня за старими правилами, тобто зі збереженням мажоритарної системи та прохідним бар'єром для партій у 5% і з закритими списками. Митрополит Епіфаній скликав очільників Православної церкви України. Зібрання відбулося у Будинку митрополита.

Також у випуску: Опираючись на останні рейтинги, журналісти 24 каналу порахували, що найбільше крісел у парламенті займуть депутати партії "Слуга народу" – 99.

Джерело: 24 канал