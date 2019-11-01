Выпуск новостей за 18:00: Суд над Дубневичем. Наказание для депутатов-прогульщиков

В выпуске новостей за 1 ноября по состоянию на 18:00 – сегодня Антикоррупционный суд целый день выбирал меру пресечения Ярославу Дубневичу. Прокуроры требуют залог в 93 миллиона гривен. А сам подозреваемый говорит о политических преследованиях. Если нардеп в течение месяца пропустил больше трети голосований или больше половины заседаний комитета, то ему не будут выплачивать депутатские возмещения.

Также в выпуске: Россия изолирует свой сегмент интернета. С сегодняшнего дня закон о суверенном рунете обязывает российских провайдеров устанавливать специальное оборудование Роскомнадзора. Журналист Евгений Лесной рассказал, зачем россиянам в эфире украинские политики и эксперты, если их там только унижают.