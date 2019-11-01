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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО
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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Выпуск новостей за 18:00: Суд над Дубневичем. Наказание для депутатов-прогульщиков

      Выпуск новостей 18 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 1 ноября по состоянию на 18:00 – сегодня Антикоррупционный суд целый день выбирал меру пресечения Ярославу Дубневичу. Прокуроры требуют залог в 93 миллиона гривен. А сам подозреваемый говорит о политических преследованиях. Если нардеп в течение месяца пропустил больше трети голосований или больше половины заседаний комитета, то ему не будут выплачивать депутатские возмещения.

      Также в выпуске:

      Россия изолирует свой сегмент интернета. С сегодняшнего дня закон о суверенном рунете обязывает российских провайдеров устанавливать специальное оборудование Роскомнадзора.

      Журналист Евгений Лесной рассказал, зачем россиянам в эфире украинские политики и эксперты, если их там только унижают.

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      Теги: Выпуск новостей Штрафы Ярослав Дубневич
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