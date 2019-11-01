Випуск новин за 18:00: Суд над Дубневичем. Покарання для депутатів-прогульників

У випуску новин за 1 листопада станом на 18:00 – сьогодні Антикорупційний суд цілий день обирав запобіжний захід Ярославу Дубневичу. Прокурори вимагають заставу у 93 мільйони гривень. А сам підозрюваний каже про політичні переслідування. Якщо нардеп протягом місяця пропустив понад третину голосувань або більше ніж половину засідань комітету, то йому не будуть виплачувати депутатські відшкодування.

Також у випуску: Росія ізолює свій сегмент інтернету. Від сьогодні закон про суверенний рунет зобов'язує російських провайдерів встановлювати спеціальне обладнання Роскомнагляду. Журналіст Євген Лєсной розповів, навіщо росіянам в ефірі українські політики і експерти, якщо їх там тільки принижують.