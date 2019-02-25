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      MARUV ОСКАР-2019 ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ЕВРОВИДЕНИЕ 2019
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      MARUV ОСКАР-2019 ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ЕВРОВИДЕНИЕ 2019

      Выпуск новостей за 18:00: Суд над экс-начальником Генштаба. Политическая память украинцев

      Выпуск новостей 30 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 25 февраля по состоянию на 18:00 – военная прокуратура совместно с СБУ задержала бывшего начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Владимира Заману, ему объявили подозрение в государственной измене. Перед выборами политики активно раздают обещания украинцам, однако люди очень быстро забывают о том, кто и что должен был бы сделать.

      Также в выпуске:

      С первого марта пенсии впервые начнут индексировать автоматически, об этом заявил Петр Порошенко во время совещания в Пенсионном фонде Украины.

      Сериал "Слуга Народа" – агитация или нет.

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      Теги: Выборы Президента 2019 Выпуск новостей Вооруженные силы Украины
      Источник: 24 канал
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