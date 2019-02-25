Выпуск новостей за 18:00: Суд над экс-начальником Генштаба. Политическая память украинцев

В выпуске новостей за 25 февраля по состоянию на 18:00 – военная прокуратура совместно с СБУ задержала бывшего начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Владимира Заману, ему объявили подозрение в государственной измене. Перед выборами политики активно раздают обещания украинцам, однако люди очень быстро забывают о том, кто и что должен был бы сделать.

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