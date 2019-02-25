Випуск новин за 18:00: Суд над екс-начальником Генштабу. Політична пам'ять українців

У випуску новин за 25 лютого станом на 18:00 – військова прокуратура спільно з СБУ затримала колишнього начальника Генштабу Збройних сил України Володимира Заману, йому оголосили підозру у державній зраді. Перед виборами політики активно роздають обіцянки українцям, проте люди дуже швидко забувають про те, хто і що мав би зробити.

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