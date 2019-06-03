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      ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОДСТРЕЛИЛИ РЕБЕНКА ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019
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      Выпуск новостей за 18:00: Суд в Гааге. Пресс-секретарь президента Украины

      Выпуск новостей 44 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 3 июня по состоянию на 18:00 – иск в Международный трибунал Украина подала еще в начале 2017 года и обвиняет Москву в финансировании террористов на Донбассе, сбивании самолета рейса МН-17 Малайзийских авиалиний, дискриминации украиноязычного населения и татарской общины. Новым пресс-секретарем президента Владимира Зеленского стала экс-журналистка Юлия Мендель.

      Также в выпуске:

      В сети появилось второе видео по плану аннексии Буковины Румынией. Этот ролик – стал ответом военному прокурору Анатолию Матиосу, который срочно объявил о собрании силовиков.

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      Теги: Выпуск новостей Владимир Зеленский Украина – Россия Война на Донбассе Администрация Президента Трибунал в Гааге
      Источник: 24 канал
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