Выпуск новостей за 18:00: Суд в Гааге. Пресс-секретарь президента Украины

В выпуске новостей за 3 июня по состоянию на 18:00 – иск в Международный трибунал Украина подала еще в начале 2017 года и обвиняет Москву в финансировании террористов на Донбассе, сбивании самолета рейса МН-17 Малайзийских авиалиний, дискриминации украиноязычного населения и татарской общины. Новым пресс-секретарем президента Владимира Зеленского стала экс-журналистка Юлия Мендель.

Также в выпуске: В сети появилось второе видео по плану аннексии Буковины Румынией. Этот ролик – стал ответом военному прокурору Анатолию Матиосу, который срочно объявил о собрании силовиков.

Источник: 24 канал