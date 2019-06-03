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      ПОЛІЦЕЙСЬКІ ПІДСТРЕЛИЛИ ДИТИНУ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Випуск новин за 18:00: Суд у Гаазі. Прес-секретарі президентів України

      Випуск новин 43 Читать новость на русском

      У випуску новин за 3 червня станом на 18:00 – позов до Міжнародного трибуналу Україна подала ще на початку 2017 року і звинувачує Москву у фінансуванні терористів на Донбасі, збитті літака рейсу МН-17 Малайзіських авіаліній, дискримінації україномовного населення і татарської громади. Новою прес-секретаркою президента Володимира Зеленського стала екс-журналістка Юлія Мендель.

      Також у випуску:

      У мережі з'явилось друге відео щодо плану анексії Буковини Румунією. Цей ролик – став відповіддю військовому прокурору Анатолієві Матіосу, який терміново оголосив про збори силовиків.

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      Теги: Випуск новин Володимир Зеленський Війна на Донбасі Україна – Росія Гаазький трибунал Адміністрація Президента
      Джерело: 24 канал
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