Випуск новин за 18:00: Суд у Гаазі. Прес-секретарі президентів України
У випуску новин за 3 червня станом на 18:00 – позов до Міжнародного трибуналу Україна подала ще на початку 2017 року і звинувачує Москву у фінансуванні терористів на Донбасі, збитті літака рейсу МН-17 Малайзіських авіаліній, дискримінації україномовного населення і татарської громади. Новою прес-секретаркою президента Володимира Зеленського стала екс-журналістка Юлія Мендель.
Також у випуску:
У мережі з'явилось друге відео щодо плану анексії Буковини Румунією. Цей ролик – став відповіддю військовому прокурору Анатолієві Матіосу, який терміново оголосив про збори силовиків.
Джерело: 24 канал
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