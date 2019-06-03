Випуск новин за 18:00: Суд у Гаазі. Прес-секретарі президентів України

У випуску новин за 3 червня станом на 18:00 – позов до Міжнародного трибуналу Україна подала ще на початку 2017 року і звинувачує Москву у фінансуванні терористів на Донбасі, збитті літака рейсу МН-17 Малайзіських авіаліній, дискримінації україномовного населення і татарської громади. Новою прес-секретаркою президента Володимира Зеленського стала екс-журналістка Юлія Мендель.

Також у випуску: У мережі з'явилось друге відео щодо плану анексії Буковини Румунією. Цей ролик – став відповіддю військовому прокурору Анатолієві Матіосу, який терміново оголосив про збори силовиків.

Джерело: 24 канал