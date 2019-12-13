Выпуск новостей за 18:00: Суды по делу Шеремета. Основные версии следствия

В выпуске новостей 13 декабря по состоянию на 18:00 – подозреваемым в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета избирают меру пресечения. Следствие выделило 4 главные версии мотивов убийства. Наиболее вероятной считают – дестабилизация ситуации в Украине.

Также в выпуске: Что известно о подозреваемых в причастности к убийству Павла Шеремета.