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      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ
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      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Випуск новин за 18:00: Суди по справі Шеремета. Основні версії слідства

      Випуск новин 20 Читать новость на русском

      У випуску новин 13 грудня станом на 18:00 – підозрюваним у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета обирають запобіжний захід. Слідство виділило 4 головні версії мотивів вбивства. Найімовірнішою вважають – дестабілізація ситуації в Україні.

      Також у випуску:

      Що відомо про підозрюваних у причетності до вбивства Павла Шеремета.

      Вбивство Шеремета: хто така Яна Дугарь та як вона причетна до справи
      сьогодні
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      Теги: Новини політики Павло Шеремет Вбивство Павла Шеремета Випуск новин Судді
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