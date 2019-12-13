Випуск новин за 18:00: Суди по справі Шеремета. Основні версії слідства
У випуску новин 13 грудня станом на 18:00 – підозрюваним у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета обирають запобіжний захід. Слідство виділило 4 головні версії мотивів вбивства. Найімовірнішою вважають – дестабілізація ситуації в Україні.
Також у випуску:
Що відомо про підозрюваних у причетності до вбивства Павла Шеремета.
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