Випуск новин за 18:00: Суди по справі Шеремета. Основні версії слідства

У випуску новин 13 грудня станом на 18:00 – підозрюваним у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета обирають запобіжний захід. Слідство виділило 4 головні версії мотивів вбивства. Найімовірнішою вважають – дестабілізація ситуації в Україні.

Також у випуску: Що відомо про підозрюваних у причетності до вбивства Павла Шеремета.