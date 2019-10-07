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      Выпуск новостей за 18:00: Транш МВФ. Зачем Зеленскому формула Штайнмайера

      Выпуск новостей 9 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 7 октября по состоянию на 18:00 – в Кабмине уверяют, что деньги от МВФ будут, хотя наши крупнейшие кредиторы и уехали без окончательного решения относительно Украины. О том, почему про формулу Штайнмайера вспомнили только сейчас и зачем Зеленскому так нужна нормандская встреча – в эфире 24 канала говорил координатор проекта "Стоп террор!" Семен Кабакаев.

      Также в выпуске:

      Почему разведение войск на Донбассе откладывается.

       

      blog_ava
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      36843
      Теги: Формула Штайнмайера Транш МВФ Выпуск новостей
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