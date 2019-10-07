Выпуск новостей за 18:00: Транш МВФ. Зачем Зеленскому формула Штайнмайера

В выпуске новостей за 7 октября по состоянию на 18:00 – в Кабмине уверяют, что деньги от МВФ будут, хотя наши крупнейшие кредиторы и уехали без окончательного решения относительно Украины. О том, почему про формулу Штайнмайера вспомнили только сейчас и зачем Зеленскому так нужна нормандская встреча – в эфире 24 канала говорил координатор проекта "Стоп террор!" Семен Кабакаев.

Также в выпуске: Почему разведение войск на Донбассе откладывается.