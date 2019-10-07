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      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЄРА РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК НОБЕЛІВСЬКА ПРЕМІЯ
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      Випуск новин за 18:00: Транш МВФ. Навіщо Зеленському формула Штайнмаєра

      Випуск новин 30 Читать новость на русском

      У випуску новин за 7 жовтня станом на 18:00 – у Кабміні запевняють, що гроші від МВФ будуть, хоча наші найбільші кредитори і поїхали без остаточного рішення стосовно України. Про те, чому про формулу Штайнмаєра згадали тільки зараз і навіщо Зеленському так потрібна нормандська зустріч – в ефірі 24 каналу говорив координатор проєкту "Стоп терор!" Семен Кабакаєв.

      Також у випуску:

      Чому розвеення військ на Донбасі відкладається.

       

      blog_ava
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      Теги: Формула Штайнмаєра Транш МВФ Випуск новин
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