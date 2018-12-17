Выпуск новостей за 18:00: Угрозы России. Внеочередной Синод УПЦ МП

В выпуске новостей за 17 декабря по состоянию на 18:00 – глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в конце декабря Петр Порошенко якобы планирует провокацию на границе с РФ. Он заверил, что Россия готовит ответ на придуманные ими же провокации. Митрополит Винницкий Симеон присоединился к новосозданной Единой поместной церкви. За это УПЦ МП на внеочередном синоде лишила его прихода и сана.

Также в выпуске: Детство и юность нового предстоятеля Единой православной церкви Епифания. Патриарх Московский Кирилл пожаловался в ООН на притеснения московских попов в Украине.