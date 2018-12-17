Випуск новин за 18:00: Погрози Росії. Позачерговий синод УПЦ МП
У випуску новин за 17 грудня станом на 18:00 – голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що наприкінці грудня Петро Порошенко нібито планує провокацію на кордоні з РФ. Він запевнив, що Росія готує відповідь на вигадані ними ж провокації. Митрополит Вінницький Симеон приєднався до новоствореної Єдиної помісної церкви. За це УПЦ МП на позачерговому синоді позбавили його парафії і сану.
Також у випуску:
Дитинство та юність нового предстоятеля Єдиної православної церкви Епіфанія.
Патріарх Московський Кирило поскаржився в ООН на утиски московських попів в Україні.
Джерело: 24 канал
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