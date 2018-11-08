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      Выпуск новостей за 18:00: "Укрпочта" модернизирует отделения. Вспышка кори в Украине

      Выпуск новостей 16 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 8 ноября по состоянию на 18:00 – "Укрпочта" меняет отделения: для работников – современные компьютеры, новые рабочие места, комнаты отдыха, а для клиентов – терминалы и отдельные кассы. Также планируют расширить перечень услуг, в частности, ввести страхование. В этом году в Украине заболеваемость корью выше, чем за все годы независимости. Из-за болезни умерло 15 человек.

      Также в выпуске:

      Что в новом законе о растаможке автомобилей не устраивает владельцев "евроблях".

      На первом заседании ВСК по делу Гандзюк активисты требовали исключить Антона Геращенко из членов комиссии.

       

       

       

       

      Теги: Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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