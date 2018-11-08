Выпуск новостей за 18:00: "Укрпочта" модернизирует отделения. Вспышка кори в Украине
В выпуске новостей за 8 ноября по состоянию на 18:00 – "Укрпочта" меняет отделения: для работников – современные компьютеры, новые рабочие места, комнаты отдыха, а для клиентов – терминалы и отдельные кассы. Также планируют расширить перечень услуг, в частности, ввести страхование. В этом году в Украине заболеваемость корью выше, чем за все годы независимости. Из-за болезни умерло 15 человек.
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Источник: 24 канал
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