Выпуск новостей за 18:00: "Укрпочта" модернизирует отделения. Вспышка кори в Украине

В выпуске новостей за 8 ноября по состоянию на 18:00 – "Укрпочта" меняет отделения: для работников – современные компьютеры, новые рабочие места, комнаты отдыха, а для клиентов – терминалы и отдельные кассы. Также планируют расширить перечень услуг, в частности, ввести страхование. В этом году в Украине заболеваемость корью выше, чем за все годы независимости. Из-за болезни умерло 15 человек.

Также в выпуске: Что в новом законе о растаможке автомобилей не устраивает владельцев "евроблях". На первом заседании ВСК по делу Гандзюк активисты требовали исключить Антона Геращенко из членов комиссии.