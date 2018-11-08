Випуск новин за 18:00: "Укрпошта" модернізує відділення. Спалах кору в Україні

У випуску новин за 8 листопада станом на 18:00 – "Укрпошта" змінює відділення: для працівників – сучасні комп'ютери, нові робочі місця, кімнати відпочинку, а для клієнтів – термінали та окремі каси. Також планують розширити перелік послуг, зокрема, запровадити страхування. Цього року в Україні захворюваність на кір вища, ніж за всі роки незалежності. Через небезпечну хворобу померло 15 людей.

Також у випуску: Що у новому законі щодо розмитнення автівок не влаштовує власників "євроблях". На першому засіданні ТСК у справі Гандзюк активісти вимагали виключити Антона Геращенка з членів комісії.