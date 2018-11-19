21:00
19 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Путин и бабка. Борьба Хабиба против ночных клубов
      Вєсті Кремля
      20:28, сегодня
      Вести. UA. Скрытый пиар Яценюка-хвастуна. Недвижимый Янукович
      Вєсті.UA
      20:13, сегодня
      Как врач превратил Львовскую областную больницу в прибыльный семейный бизнес: одиозные схемы
      ЦРУ
      09:00, 16 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Уравниловка
      Згадати все
      22:29, 16 ноября
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ

      Выпуск новостей за 18:00: Ультиматум Интерпола. Армия ЕС

      Выпуск новостей 28 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 19 ноября по состоянию на 18:00 – одним из главных кандидатов на пост главы Интерпола является генерал-майор российской полиции Александр Прокопчук. Аваков заявил, что Украина прекратит членство в Интерполе, если его возглавит россиянин. Президент Франции Эммануэль Макрон предложил Европе создать собственную общую армию.

      Также в выпуске:

      Суд отложил рассмотрение дела Януковича на 5 декабря.

      ЕС ведет переговоры об увеличении российского санкционного списка.

      Европа поссорилась с НАТО: что делать Украине?

      Теги: Евросоюз Выпуск новостей Интерпол
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Полураспад правительства: кто займет место Терезы Мэй
      сегодня , 21:00 Полураспад правительства: кто займет место Терезы Мэй
      Іван Яковина
      Україна вже втратила Азовське море
      сегодня , 20:31 Україна вже втратила Азовське море
      Артем Овдієнко 773
      Как очистить поры лица в домашних условиях: эффективные способы
      сегодня , 11:41 Как очистить поры лица в домашних условиях: эффективные способы
      Микки Маус – самая старая в мире мышь
      сегодня , 20:02 Микки Маус – самая старая в мире мышь
      Борис Немировський 30
      "Евробляхеры" будут перекрывать дороги: где и когда будут осложнения
      сегодня , 19:21 "Евробляхеры" будут перекрывать дороги: где и когда будут осложнения
      Євгенія Мазур 421
      Выпуск новостей за 13:00: Прощание с Поплавской. Полное видео стрельбы в керченском колледже
       21 октября , 13:50
      Выпуск новостей за 13:00: ДТП с актерами "Дизель Шоу". Игры непокоренных в Сиднее
       20 октября , 13:30
      Выпуск новостей за 18:00: Погибшие украинцы в Кабуле. Непогода в Украине
       22 января , 18:54
      Выпуск новостей за 13:00: Побег Пучдемона. Смертельная авария в Эквадоре
       25 марта , 14:05
      Выпуск новостей за 11:00: Годовщина Революции достоинства. Митинг в Чехии
       18 ноября , 12:11
      Выпуск новостей за 19:00: Блокада в Азовском море. "Южный поток-2"
       сегодня , 20:40
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук