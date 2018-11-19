Выпуск новостей за 18:00: Ультиматум Интерпола. Армия ЕС
В выпуске новостей за 19 ноября по состоянию на 18:00 – одним из главных кандидатов на пост главы Интерпола является генерал-майор российской полиции Александр Прокопчук. Аваков заявил, что Украина прекратит членство в Интерполе, если его возглавит россиянин. Президент Франции Эммануэль Макрон предложил Европе создать собственную общую армию.
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Источник: 24 канал
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