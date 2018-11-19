Выпуск новостей за 18:00: Ультиматум Интерпола. Армия ЕС

В выпуске новостей за 19 ноября по состоянию на 18:00 – одним из главных кандидатов на пост главы Интерпола является генерал-майор российской полиции Александр Прокопчук. Аваков заявил, что Украина прекратит членство в Интерполе, если его возглавит россиянин. Президент Франции Эммануэль Макрон предложил Европе создать собственную общую армию.

Также в выпуске: Суд отложил рассмотрение дела Януковича на 5 декабря. ЕС ведет переговоры об увеличении российского санкционного списка. Европа поссорилась с НАТО: что делать Украине?