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      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА СКАНДАЛ З ПРЕМ'ЄРОМ ЧЕХІЇ
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      Випуск новин за 18:00: Ультиматум Інтерполу. Армія ЄС

      Випуск новин 59 Читать новость на русском

      У випуску новин за 19 листопада станом на 18:00 – одним із головних кандидатів на посаду голови Інтерполу є генерал-майор російської поліції Олександр Прокопчук. Аваков заявив, що Україна припинить членство в Інтерполі, якщо його очолить росіянин. Президент Франції Еммануель Макрон запропонував Європі створити власну спільну армію.

      Також у випуску:

      Суд відклав розгляд справи Януковича на 5 грудня.

      ЄС веде переговори щодо збільшення російського санкційного списку.

      Європа посварилася з НАТО: що робити Україні?

      Теги: Євросоюз Випуск новин Інтерпол
      Джерело: 24 канал
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