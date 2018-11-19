Випуск новин за 18:00: Ультиматум Інтерполу. Армія ЄС

У випуску новин за 19 листопада станом на 18:00 – одним із головних кандидатів на посаду голови Інтерполу є генерал-майор російської поліції Олександр Прокопчук. Аваков заявив, що Україна припинить членство в Інтерполі, якщо його очолить росіянин. Президент Франції Еммануель Макрон запропонував Європі створити власну спільну армію.

Також у випуску: Суд відклав розгляд справи Януковича на 5 грудня. ЄС веде переговори щодо збільшення російського санкційного списку. Європа посварилася з НАТО: що робити Україні?