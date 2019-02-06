Выпуск новостей за 18:00: Уменьшение поездов в Москву. Выступление президента-беглеца

В выпуске новостей за 6 февраля по состоянию на 18: 00 - "Укрзализныця" вдвое уменьшила количество поездов, ездящих из Украины в Россию. Причиной называют уменьшение спроса на 18%. Однако украинцы оценивают это решение по-разному. Приговорен к 13 годам тюрьмы экс-президент Виктор Янукович дал пресс-конференцию в Москве. Он выглядел неплохо, говорил по-русски и о том, как плохо живут украинцы.

Также в выпуске: В Украину не впустили российского режиссера Светлану Резвушкину, которая сняла пропагандистскую ленту "Русская весна". Глава Львовской обладминистрации Синютка хочет сорвать строительство первого в Украине мусороперерабатывающего комплекса. Янукович подчеркнул, что Ростов ему напоминает Донецк.