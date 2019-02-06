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      УЛЬЯНА СУПРУН ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      УЛЬЯНА СУПРУН ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Выпуск новостей за 18:00: Уменьшение поездов в Москву. Выступление президента-беглеца

      Выпуск новостей 9 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 6 февраля по состоянию на 18: 00 - "Укрзализныця" вдвое уменьшила количество поездов, ездящих из Украины в Россию. Причиной называют уменьшение спроса на 18%. Однако украинцы оценивают это решение по-разному. Приговорен к 13 годам тюрьмы экс-президент Виктор Янукович дал пресс-конференцию в Москве. Он выглядел неплохо, говорил по-русски и о том, как плохо живут украинцы.

      Также в выпуске:

      В Украину не впустили российского режиссера Светлану Резвушкину, которая сняла пропагандистскую ленту "Русская весна".

      Глава Львовской обладминистрации Синютка хочет сорвать строительство первого в Украине мусороперерабатывающего комплекса.

      Янукович подчеркнул, что Ростов ему напоминает Донецк.

      blog_ava
      Главные новости 5 февраля: отстранение Супрун, госизмена Медведчука
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      Теги: Виктор Янукович Выпуск новостей Транспорт Железная дорога Укрзализниця
      Источник: 24 канал
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