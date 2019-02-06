Випуск новин за 18:00: Зменшення потягів до Москви. Виступ президента-втікача

У випуску новин за 6 лютого станом на 18:00 – "Укрзалізниця" вдвічі зменшила кількість потягів, що їздять з України в Росію. Причиною називають зменшення попиту на 18%. Проте українці оцінюють це рішення по-різному. Засуджений до 13-ти років тюрми екс-президент Віктор Янукович дав прес-конференцію у Москві. Він виглядав непогано, говорив російською і переважно про те, як погано живуть українці.

Також у випуску: В Україну не впустили російську режисерку Світлану Резвушкіну, яка зняла пропагандистську стрічку "Русская весна". Голова Львівської обладміністрації Синютка хоче зірвати будівництво першого в Україні сміттєпереробного комплексу. Янукович наголосив, що Ростов йому нагадує Донецьк.