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      УЛЯНА СУПРУН ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Випуск новин за 18:00: Зменшення потягів до Москви. Виступ президента-втікача

      Випуск новин 21 Читать новость на русском

      У випуску новин за 6 лютого станом на 18:00 – "Укрзалізниця" вдвічі зменшила кількість потягів, що їздять з України в Росію. Причиною називають зменшення попиту на 18%. Проте українці оцінюють це рішення по-різному. Засуджений до 13-ти років тюрми екс-президент Віктор Янукович дав прес-конференцію у Москві. Він виглядав непогано, говорив російською і переважно про те, як погано живуть українці.

      Також у випуску:

      В Україну не впустили російську режисерку Світлану Резвушкіну, яка зняла пропагандистську стрічку "Русская весна".

      Голова Львівської обладміністрації Синютка хоче зірвати будівництво першого в Україні сміттєпереробного комплексу.

      Янукович наголосив, що Ростов йому нагадує Донецьк. 

      blog_ava
      Що сказав Янукович на прес-конференції: головні тези
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      Теги: Випуск новин Віктор Янукович Укрзалізниця Залізниця Транспорт
      Джерело: 24 канал
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