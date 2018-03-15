Выпуск новостей за 18:00: Усиление санкций против России. Ситуация на фронте

В выпуске новостей за 15 марта по состоянию на 18:00 – посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко отметила, что возможно усиление санкций против России в деле об отравлении Сергея Скрипаля в Великобритании. На фронте тишина: за минувшие сутки по всей линии разграничения не прозвучало ни одного выстрела со стороны боевиков.

Также в выпуске: Украина созывает специальное заседание Совета безопасности ООН. День кадровых решений в Верховной Раде. 25-летний солдат одной из воинских частей Миргорода, что в Полтавской области, вероятно, застрелился.