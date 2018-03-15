Выпуск новостей за 18:00: Усиление санкций против России. Ситуация на фронте
Выпуск новостей 19:00, сегодня 16 Читати новину українською
В выпуске новостей за 15 марта по состоянию на 18:00 – посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко отметила, что возможно усиление санкций против России в деле об отравлении Сергея Скрипаля в Великобритании. На фронте тишина: за минувшие сутки по всей линии разграничения не прозвучало ни одного выстрела со стороны боевиков.
Также в выпуске:
Украина созывает специальное заседание Совета безопасности ООН.
День кадровых решений в Верховной Раде.
25-летний солдат одной из воинских частей Миргорода, что в Полтавской области, вероятно, застрелился.
Источник: 24 Канал
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