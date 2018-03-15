Випуск новин за 18:00: Посилення санкцій проти Росії. Ситуація на фронті

У випуску новин за 15 березня станом на 18:00 – посол України у Великій Британії Наталія Галібаренко зазначила, що можливе посилення санкцій проти Росії у справі про отруєння Сергія Скрипаля у Великобританії. На фронті тиша: за минулу добу по всій лінії розмежування не пролунало жодного пострілу з боку бойовиків.

Також у випуску: Україна скликає спеціальне засідання Ради безпеки ООН. День кадрових рішень у Верховній Раді. 25-річний солдат однієї з військових частин Миргорода, що у Полтавській області, ймовірно, застрелився.