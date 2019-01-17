Выпуск новостей за 18:00: Условия перехода к новой церкви. Задержание пропагандистки
В выпуске новостей за 17 января по состоянию на 18:00 – Рада приняла изменения в закон "О свободе совести и религиозных организаций", в котором прописаны механизмы перехода религиозных общин к другим приходам. СБУ задержала пророссийскую пропагандистку из Львова Елену Бойко, которую депортировали из РФ.
Также в выпуске:
Почему основные претенденты на пост Президента Украины не зарегистрировались кандидатами.
Сколько тратят кандидаты в президенты на рекламу.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии