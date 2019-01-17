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      Выпуск новостей за 18:00: Условия перехода к новой церкви. Задержание пропагандистки

      Выпуск новостей 19 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 17 января по состоянию на 18:00 – Рада приняла изменения в закон "О свободе совести и религиозных организаций", в котором прописаны механизмы перехода религиозных общин к другим приходам. СБУ задержала пророссийскую пропагандистку из Львова Елену Бойко, которую депортировали из РФ.

      Также в выпуске:

      Почему основные претенденты на пост Президента Украины не зарегистрировались кандидатами.

      Сколько тратят кандидаты в президенты на рекламу.

      Теги: Выпуск новостей Религия Российская пропаганда
      Источник: 24 канал
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