Выпуск новостей за 18:00: Условия перехода к новой церкви. Задержание пропагандистки

В выпуске новостей за 17 января по состоянию на 18:00 – Рада приняла изменения в закон "О свободе совести и религиозных организаций", в котором прописаны механизмы перехода религиозных общин к другим приходам. СБУ задержала пророссийскую пропагандистку из Львова Елену Бойко, которую депортировали из РФ.

Также в выпуске: Почему основные претенденты на пост Президента Украины не зарегистрировались кандидатами. Сколько тратят кандидаты в президенты на рекламу.