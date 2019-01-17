Випуск новин за 18:00: Умови переходу до нової церкви. Затримання пропагандистки
У випуску новин за 17 січня станом на 18:00 – Рада схвалила зміни до закону "Про свободу совісті та релігійних організацій", у якому прописані механізми переходу релігійних громад до інших парафій. СБУ затримала проросійську пропагандистку зі Львова Олену Бойко, яку депортували з РФ.
Також у випуску:
Чому основні претенденти на посаду Президента України не зареєструвалися кандидатами.
Скільки витрачають кандидати у президенти на рекламу.
Джерело: 24 канал
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