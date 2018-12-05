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      Выпуск новостей за 18:00: Устав Украинской поместной церкви. Условия содержания моряков

      Выпуск новостей 16 Читати новину українською

      В выпуске новостей по 5 декабря по состоянию на 18:00 – 15 декабря должны выбрать предстоятеля и утвердить устав Поместной церкви. Но интересно, что единая поместная церковь может быть не патриархатом, а митрополией. Людмила Денисова сказала, что моряки на здоровье и питание не жалуются, в этом ее заверила российский обмудсмен Татьяна Москалькова.

      Также в выпуске:

      Перспективы стратегии развития украинского флота.

      На Ровненщине СБУ вызвала на допрос священников Московского патриархата.

      Картина состояния украинского флота невеселая: старые советские корабли, многим из которых более 40 лет, и которые нуждаются в ремонте и модернизации.

      Теги: Выпуск новостей Единая поместная церковь Конфликт в Азовском море Украинцы в плену РФ
      Источник: 24 канал
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