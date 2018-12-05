Выпуск новостей за 18:00: Устав Украинской поместной церкви. Условия содержания моряков

В выпуске новостей по 5 декабря по состоянию на 18:00 – 15 декабря должны выбрать предстоятеля и утвердить устав Поместной церкви. Но интересно, что единая поместная церковь может быть не патриархатом, а митрополией. Людмила Денисова сказала, что моряки на здоровье и питание не жалуются, в этом ее заверила российский обмудсмен Татьяна Москалькова.

Также в выпуске: Перспективы стратегии развития украинского флота. На Ровненщине СБУ вызвала на допрос священников Московского патриархата. Картина состояния украинского флота невеселая: старые советские корабли, многим из которых более 40 лет, и которые нуждаются в ремонте и модернизации.