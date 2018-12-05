19:43
5 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС ЗАТРИМАННЯ УКРАЇНЦІВ В ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Військові проти Канта. Новорічна Сіль
      Вєсті Кремля
      21:45, 4 грудня
      Вєсті. UA. Відродження друга страусів. Луценку два рочки
      Вєсті.UA
      21:40, 4 грудня
      Як у боротьбі за санаторій "Червоні зорі" зійшлися завзяті одеські схемщики та затяті комуністи
      ЦРУ
      09:01, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Радянська гігієна
      Згадати все
      22:30, 4 грудня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС ЗАТРИМАННЯ УКРАЇНЦІВ В ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Випуск новин за 18:00: Статут Української помісної церкви. Умови перебування моряків

      Випуск новин 12 Читать новость на русском

      У випуску новин за 5 грудня станом на 18:00 – 15 грудня мають обрати предстоятеля і затвердити статут Помісної церкви. Але цікаво, що єдина помісна церква може бути не партіархатом, а митрополією. Людмила Денісова сказала, що моряки на здоров'я і харчування – не скаржаться, у цьому її запевнила російський обмудсмен Тетяна Москалькова.

      Також у випуску:

      Перспективи стратегії розвитку українського флоту.

      На Рівненщині СБУ викликали на допит священиків московського патріархату.

      Картина стану українського флоту невесела: старі радянські кораблі, багатьом з яких понад 40 років, та які потребують ремонту і модернізації.

      Теги: Єдина помісна церква Конфлікт в Азовському морі Випуск новин Українці в полоні РФ
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Великий куш: культові аферисти, які стали прототипами кіногероїв
      сьогодні , 09:01 Великий куш: культові аферисти, які стали прототипами кіногероїв
      724
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук