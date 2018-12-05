Випуск новин за 18:00: Статут Української помісної церкви. Умови перебування моряків
У випуску новин за 5 грудня станом на 18:00 – 15 грудня мають обрати предстоятеля і затвердити статут Помісної церкви. Але цікаво, що єдина помісна церква може бути не партіархатом, а митрополією. Людмила Денісова сказала, що моряки на здоров'я і харчування – не скаржаться, у цьому її запевнила російський обмудсмен Тетяна Москалькова.
Також у випуску:
Перспективи стратегії розвитку українського флоту.
На Рівненщині СБУ викликали на допит священиків московського патріархату.
Картина стану українського флоту невесела: старі радянські кораблі, багатьом з яких понад 40 років, та які потребують ремонту і модернізації.
Джерело: 24 канал
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