Випуск новин за 18:00: Статут Української помісної церкви. Умови перебування моряків

У випуску новин за 5 грудня станом на 18:00 – 15 грудня мають обрати предстоятеля і затвердити статут Помісної церкви. Але цікаво, що єдина помісна церква може бути не партіархатом, а митрополією. Людмила Денісова сказала, що моряки на здоров'я і харчування – не скаржаться, у цьому її запевнила російський обмудсмен Тетяна Москалькова.

Також у випуску: Перспективи стратегії розвитку українського флоту. На Рівненщині СБУ викликали на допит священиків московського патріархату. Картина стану українського флоту невесела: старі радянські кораблі, багатьом з яких понад 40 років, та які потребують ремонту і модернізації.