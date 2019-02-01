Выпуск новостей за 18:00: Увольнение Аласании. Вакантное Межигорье

В выпуске новостей за 1 февраля по состоянию на 18:00 – увольнение Зураба Аласания с главы правления Общественного вещания обрастает новыми подробностями, хотя официальной версией назвали нарушение норм контракта, некоторые убеждены, что решение политическое. Журналисты 24 канала узнали, почему до сих пор не могут найти управляющего бывшего имения экс-президента Виктора Януковича.

Также в выпуске: Почему украинцы симпатизируют политикам популистам. В Киеве на Лесном массиве прямо посреди улицы неизвестный мужчина выстрелил в 5-летнего мальчика.