Випуск новин за 18:00: Звільнення Аласанії. Вакантне Межигір'я

У випуску новин за 1 лютого станом на 18:00 – звільнення Зураба Аласанія з голови правління Суспільного мовлення обростає новими подробицями, хоча офіційною версією назвали порушення норм контракту, дехто переконаний, що рішення політичне. Журналісти 24 каналу дізналися, чому досі не можуть знайти управителя колишнього маєтку екс-президента Віктора Януковича.

Також у випуску: Чому українці симпатизують політикам популістам. У Києві на Лісовому масиві просто посеред вулиці невідомий чоловік вистрелив у 5-річного хлопчика.