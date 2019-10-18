Выпуск новостей за 18:00: В чем обвиняют Гладковского. Демонтаж незаконной надстройки
В выпуске новостей за 18 октября по состоянию на 18:00 – бывшему первому заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковському вручили подозрение. Теперь он ожидает меру пресечения. В Киеве начали демонтаж незаконной надстройки, расположенной на крыше исторического здания.
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