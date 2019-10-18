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      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБІЄВ ВЕРХОВНА РАДА
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      Випуск новин за 18:00: У чому звинувачують Гладковського. Демонтаж незаконної надбудови

      Випуск новин 34 Читать новость на русском

      У випуску новин за 18 жовтня станом на 18:00 – колишньому першому заступнику секретаря РНБО Олегу Гладковському вручили підозру. Тепер він очікує на запобіжний захід. У Києві почали демонтаж незаконної надбудови, що розташована на даху історичної будівлі.

      Також у випуску:

      Депутати ухвалили у першому читанні держбюджет на наступний рік.

      blog_ava
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      Теги: Випуск новин Скандальні забудови Олег Гладковський
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