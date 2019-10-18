Випуск новин за 18:00: У чому звинувачують Гладковського. Демонтаж незаконної надбудови

У випуску новин за 18 жовтня станом на 18:00 – колишньому першому заступнику секретаря РНБО Олегу Гладковському вручили підозру. Тепер він очікує на запобіжний захід. У Києві почали демонтаж незаконної надбудови, що розташована на даху історичної будівлі.

Також у випуску: Депутати ухвалили у першому читанні держбюджет на наступний рік.