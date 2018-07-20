Выпуск новостей за 18:00: Видеоконференция с Сенцовым. Активизация противника на фронте
В выпуске новостей за 20 июля по состоянию на 18:00 – российская омбудсмен поговорила с Сенцовым в режиме видеоконференции. Об этом Татьяна Москалькова написала в своем Инстаграме и в качестве доказательства разместила фото. По ее словам, беседа длилась полчаса. На фронте активизировался враг, наблюдатели ОБСЕ зафиксировали, как боевики стягивают силы под оккупированный Луганск.
Также в выпуске:
ДТП на Николаевщине и на Житомирщине.
Исчезновение свидетеля по делу Зайцевой.
Вторая годовщина убийства Павла Шеремета.
Источник: 24 канал
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