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Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей

Выпуск новостей за 18:00: Видеоконференция с Сенцовым. Активизация противника на фронте

Выпуск новостей 35 Читати новину українською

В выпуске новостей за 20 июля по состоянию на 18:00 – российская омбудсмен поговорила с Сенцовым в режиме видеоконференции. Об этом Татьяна Москалькова написала в своем Инстаграме и в качестве доказательства разместила фото. По ее словам, беседа длилась полчаса. На фронте активизировался враг, наблюдатели ОБСЕ зафиксировали, как боевики стягивают силы под оккупированный Луганск.

Также в выпуске:

ДТП на Николаевщине и на Житомирщине.

Исчезновение свидетеля по делу Зайцевой.

Вторая годовщина убийства Павла Шеремета.

Теги: Новости Украины Украина – Россия Война на Донбассе Выпуск новостей Олег Сенцов Украинцы в плену РФ
Источник: 24 канал
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