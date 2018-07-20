Випуск новин за 18:00: Відеоконференція з Сенцовим. Активізація ворога на фронті
У випуску новин за 20 липня станом на 18:00 – російська омбудсмен поговорила з Сенцовим у режимі відеоконференції. Про це Тетяна Москалькова написала в своєму Інстаграмі і як доказ розмістила фото. За її словами, розмова тривала півгодини. На фронті активізувався ворог, спостерігачі ОБСЄ зафіксували, як бойовики стягують сили під окупований Луганськ.
Також у випуску:
ДТП на Миколаївщині та на Житомирщині.
Зникнення свідка у справі Зайцевої.
Другі роковини вбивства Павла Шеремета.
Джерело: 24 канал
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