Випуск новин за 18:00: Відеоконференція з Сенцовим. Активізація ворога на фронті

У випуску новин за 20 липня станом на 18:00 – російська омбудсмен поговорила з Сенцовим у режимі відеоконференції. Про це Тетяна Москалькова написала в своєму Інстаграмі і як доказ розмістила фото. За її словами, розмова тривала півгодини. На фронті активізувався ворог, спостерігачі ОБСЄ зафіксували, як бойовики стягують сили під окупований Луганськ.

Також у випуску: ДТП на Миколаївщині та на Житомирщині. Зникнення свідка у справі Зайцевої. Другі роковини вбивства Павла Шеремета.