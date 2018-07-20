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Випуск новин за 18:00: Відеоконференція з Сенцовим. Активізація ворога на фронті

Випуск новин 90 Читать новость на русском

У випуску новин за 20 липня станом на 18:00 – російська омбудсмен поговорила з Сенцовим у режимі відеоконференції. Про це Тетяна Москалькова написала в своєму Інстаграмі і як доказ розмістила фото. За її словами, розмова тривала півгодини. На фронті активізувався ворог, спостерігачі ОБСЄ зафіксували, як бойовики стягують сили під окупований Луганськ.

Також у випуску:

ДТП на Миколаївщині та на Житомирщині.

Зникнення свідка у справі Зайцевої.

Другі роковини вбивства Павла Шеремета.

Теги: Україна – Росія Випуск новин Новини України Війна на Донбасі Українці в полоні РФ Олег Сенцов
Джерело: 24 канал
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