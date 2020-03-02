Выпуск новостей за 18:00: Внеочередное заседание ВРУ. Российские наемники ударили ракетой

В выпуске новостей за 2 марта стано на 18:00 – Владимир Зеленский направил председателю парламента Дмитрию Разумкову письмо с требованием созвать внеочередное заседание ВР, на котором могут рассмотреть вопрос относительно правительства. На внеочередном заседании ВР могут обсуждать отставку премьера Алексея Гончарука. Российские наемники ударили ракетой по машине наших военных.

Также в выпуске: С 1 марта попасть в Россию из Украины можно только с загранпаспортом.