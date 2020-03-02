Випуск новин за 18:00: Позачергове засідання ВРУ. Російські найманці вдарили ракетою

У випуску новин за 2 березня стано на 18:00 – Володимир Зеленський скерував голові парламенту Дмитру Разумкову листа з вимогою скликати позачергове засідання ВР, на якому можуть розглянути питання щодо уряду. На позачерговому засіданні ВР можуть обговорювати відставку прем’єра Олексія Гончарука. Російські найманці вдарили ракетою по машині наших військових, яка везла на передову продовольство.

Також у випуску: З 1 березня потрапити в Росію з України можна лише із закордонним паспортом.