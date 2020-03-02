18:50
2 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Освіта Likar Сім'я Покер Інвестиції
      more
      ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ МЕЛЬНИЧУК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Новітня зброя Росії – лазери і котики. Чому Лаврову варто боятися Путіна
      Вєсті Кремля
      19:34, 29 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Гангстер Гончарук. Тищенко врятує Київ
      Вєсті.UA
      18:10, 29 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ МЕЛЬНИЧУК

      Випуск новин за 18:00: Позачергове засідання ВРУ. Російські найманці вдарили ракетою

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску новин за 2 березня стано на 18:00 – Володимир Зеленський скерував голові парламенту Дмитру Разумкову листа з вимогою скликати позачергове засідання ВР, на якому можуть розглянути питання щодо уряду. На позачерговому засіданні ВР можуть обговорювати відставку прем’єра Олексія Гончарука. Російські найманці вдарили ракетою по машині наших військових, яка везла на передову продовольство.

      Також у випуску:

      З 1 березня потрапити в Росію з України можна лише із закордонним паспортом.

      Що подарувати жінці на 8 березня: 10 ідей, які зачарують кожну
      сьогодні
      Теги: Війна на Донбасі Верховна Рада Випуск новин
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 17:42 Російська мобільна станція розвідки на Донбасі: найманець "похизувався" фотографіями
      Михайло Макарук
      сьогодні , 17:22 Як посіпаки Януковича відновлюють свій вплив в Україні
      Ярослав Голобородько
      24 лютого , 20:00 MINI Cooper SE: електричний, але драйвовий
      сьогодні , 15:30 Чому Грузія краще Іспанії: топ-30 причин придбати житло в Батумі
      26 лютого , 14:47 5 найчастіших помилок при ремонті кухні – фото
      Ростислав Струтинський
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук