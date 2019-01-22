Выпуск новостей за 18:00: Воспоминания о Небесной сотне. Тимошенко идет в президенты

В выпуске новостей за 22 января состоянию на 18:00 – в этот день 5 лет назад на Майдане незалежности силовики начали убивать первых митингующих. Там собрались родные, друзья и неравнодушные, чтобы вспомнить их и то, что они сделали для Украины. Юлия Тимошенко провела съезд своей партии. Она заявила, что идет в президенты, и пообещала уйти с этой должности через сто дней, если не покажет результат.

Также в выпуске: Юлия Тимошенко заявила, что идет в президенты Украины. Нарколога, которая осматривала Зайцеву сразу после аварии, привели в суд и она дала показания.