Выпуск новостей за 18:00: Воспоминания о Небесной сотне. Тимошенко идет в президенты
В выпуске новостей за 22 января состоянию на 18:00 – в этот день 5 лет назад на Майдане незалежности силовики начали убивать первых митингующих. Там собрались родные, друзья и неравнодушные, чтобы вспомнить их и то, что они сделали для Украины. Юлия Тимошенко провела съезд своей партии. Она заявила, что идет в президенты, и пообещала уйти с этой должности через сто дней, если не покажет результат.
Также в выпуске:
Юлия Тимошенко заявила, что идет в президенты Украины.
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Источник: 24 канал
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