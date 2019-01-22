Випуск новин за 18:00: Спогади про Небесну сотню. Тимошенко йде в президенти
У випуску новин за 22 січня станом на 18:00 – в цей день рівно п’ять років тому на Майдані Гідності силовики почали вбивати перших мітингувальників. Там зібралися рідні, друзі та небайдужі українці, щоб згадати їх і те, що вони зробили для України. Юлія Тимошенко провела з’їзд своєї партії. Вона завила, що йде в президенти, і пообіцяла піти з цієї посади через сто днів, якщо не покаже результат.
Також у випуску:
Юлія Тимошенко заявила, що йде у президенти України.
Нарколога, яка оглядала Зайцеву одразу після аварії, привели в суд і вона дала свідчення.
Джерело: 24 канал
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