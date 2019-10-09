20:09
9 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ПЕТР ПОРОШЕНКО АЛЕКСАНДР УСИК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин на небе. Кто отравил Кадырова
      Вєсті Кремля
      21:36, 8 октября
      Вести.UA: Фантастическое сходство Ленина и Порошенко. Добкин подвинет "Океан Эльзы"?
      Вєсті.UA
      20:00, сегодня
      Почему на Житомирщине покупают "мертвые" торфы и есть ли там янтарь: расследование
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ПЕТР ПОРОШЕНКО АЛЕКСАНДР УСИК

      Выпуск новостей за 18:00: Возможные последствия разведения войск. Давление Трампа на Украину

      Выпуск новостей 25 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 9 октября по состоянию на 18:00 – проукраинские жители Золотого чувствуют себя брошенными на произвол судьбы из-за того, что нет четких гарантий безопасности после разведения войск. Команда президента США любыми способами пытается переключить внимание общественности. Поэтому начала искать доказательства того, что Украина вмешивалась в американские президентские выборы.

      Также в выпуске:

      Ветераны АТО и активисты Нацкорпуса пытались добраться до Золотого, на пути им стала полиция с угрозами стрелять. Слечайно ли это не предупреждение Авакова Зеленскому в виде представления, рассказал военный эксперт Олег Жданов.

      blog_ava
      Воспаление легких: что такое пневмония и чем она опасна для взрослых и детей
      сегодня
      20056
      Теги: Разведение войск Дональд Трамп Выпуск новостей Новости США
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Водительские права по-новому: как хотят изменить порядок получения удостоверений
      сегодня , 19:02 Водительские права по-новому: как хотят изменить порядок получения удостоверений
      168
      Об увольнении узнала из Facebook, – экс-глава ГРС Ляпина
      сегодня , 18:17 Об увольнении узнала из Facebook, – экс-глава ГРС Ляпина
      Ірина Поліщук 149
      Инновации в кредитовании: кредит на карты, криптовалюты под залог, бесплатная страховка
      7 октября , 10:00 Инновации в кредитовании: кредит на карты, криптовалюты под залог, бесплатная страховка
      164
      Костюмы, памятная монета и сотрудничество брендов: премьера "Захара Беркута" во Львове
      сегодня , 18:15 Костюмы, памятная монета и сотрудничество брендов: премьера "Захара Беркута" во Львове
      Уляна Журба 28
      Отвод украинских войск на Донбассе неприемлем, – искреннее интервью с морпехом 503 батальона
      сегодня , 17:17 Отвод украинских войск на Донбассе неприемлем, – искреннее интервью с морпехом 503 батальона
      Катерина Петренко 482
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук