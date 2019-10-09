Выпуск новостей за 18:00: Возможные последствия разведения войск. Давление Трампа на Украину

В выпуске новостей за 9 октября по состоянию на 18:00 – проукраинские жители Золотого чувствуют себя брошенными на произвол судьбы из-за того, что нет четких гарантий безопасности после разведения войск. Команда президента США любыми способами пытается переключить внимание общественности. Поэтому начала искать доказательства того, что Украина вмешивалась в американские президентские выборы.

Также в выпуске: Ветераны АТО и активисты Нацкорпуса пытались добраться до Золотого, на пути им стала полиция с угрозами стрелять. Слечайно ли это не предупреждение Авакова Зеленскому в виде представления, рассказал военный эксперт Олег Жданов.