Випуск новин за 18:00: Можливі наслідки розведення військ. Тиск Трампа на Україну

У випуску новин за 9 жовтня станос на 18:00 – проукраїнські мешканці Золотого відчувають себе кинутими напризволяще через те, що немає чітких гарантій безпеки після розведення військ. Команда президента США всілякими способами намагається перемкнути увагу громадськості. Відповідно, почала шукати докази того, що Україна втручалася в американські президентські вибори.

Також у випуску: Ветерани АТО та активісти Нацкорпусу намагалися дістатися до Золотого, на шляху їм стала поліція з погрозами стріляти. Чи це часом не попередження Авакова Зеленському у вигляді вистави, розповів військовий експерт Олег Жданов.