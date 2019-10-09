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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ПЕТРО ПОРОШЕНКО ОЛЕКСАНДР УСИК
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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ПЕТРО ПОРОШЕНКО ОЛЕКСАНДР УСИК

      Випуск новин за 18:00: Можливі наслідки розведення військ. Тиск Трампа на Україну

      Випуск новин 52 Читать новость на русском

      У випуску новин за 9 жовтня станос на 18:00 – проукраїнські мешканці Золотого відчувають себе кинутими напризволяще через те, що немає чітких гарантій безпеки після розведення військ. Команда президента США всілякими способами намагається перемкнути увагу громадськості. Відповідно, почала шукати докази того, що Україна втручалася в американські президентські вибори.

      Також у випуску:

      Ветерани АТО та активісти Нацкорпусу намагалися дістатися до Золотого, на шляху їм стала поліція з погрозами стріляти. Чи це часом не попередження Авакова Зеленському у вигляді вистави, розповів військовий експерт Олег Жданов.

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      Теги: Розведення військ Випуск новин Дональд Трамп Новини США
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